ООН обеспокоили сотни жертв в Мосуле

Организация Объединенных Наций обеспокоена многочисленными случаями убийств гражданских лиц во время боев за Мосул. Об этом со ссылкой на заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада Аль-Хусейна сообщает Reuters.

По данным представителя ООН, за все время сражения за западную часть Мосула с 17 февраля до настоящего момента погибли по меньшей мере 307 гражданских лиц, еще 273 были ранены.

Материалы по теме Опасные защитники Ирака Почему победа над «Исламским государством» может не привести страну к миру

«Враг безжалостно использует гражданских для своих целей и без малейших колебаний преднамеренно подвергает их опасности, — указал Зейд Раад Аль-Хусейн. — Важно, чтобы силы безопасности Ирака и их партнеры по коалиции не попали в эту ловушку».

Он потребовал от иракских властей и их союзников провести открытое расследование всех случаев применения оружия по некомбатантам, приведших к гибели людей.

Операция в западной части Мосула проходит при участии авиации международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Однако в связи с возросшим числом жертв среди гражданского населения иракские силовики приняли решение временно прекратить наступление. Сообщается, что иракское командование хочет «взвесить новые наступательные планы и тактики», чтобы атаковать террористов без потерь среди мирного населения.

Иракские СМИ сообщали, что 17 марта в результате бомбардировок Мосула погибли около 200 мирных жителей. Предположительно, авиаудары по позициям боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) наносили ВВС США. В Пентагоне начали проверку сообщений о гибели гражданских лиц. 25 марта в ведомстве отметили, что по просьбе иракских властей наносили удары по городу, однако свою причастность к произошедшему не подтвердили.

