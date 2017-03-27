Иракский премьер пообещал освободить страну от ИГ за несколько недель

Ирак станет свободным от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в течение нескольких недель. Об этом заявил премьер-министр страны Хайдер аль-Абади в интервью телеканалу Fox News.

«В данный момент мы видим, что ИГ отступает. Мы убивали их, изгоняли с нашей земли. В Ираке победа неизбежна, неотвратима», — сказал глава иракского кабмина.

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По его словам, «мы закончим свою работы в очень короткие сроки — в течение нескольких недель». «Мы одерживаем военную победу, но другие тоже должны действовать, чтобы выгнать их из Сирии и других мест», — пояснил аль-Абади.

Иракская армия ведет бои с экстремистами за иракский город Мосул. Наземная операция по освобождению этого города началась в октябре 2016 года. В январе-феврале 2017-го иракские войска при поддержке сил Международной коалиции, возглавляемой США, освободили большую часть города, однако бои в районе продолжаются до сих пор.