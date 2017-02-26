WSJ узнала об использовании боевиками ИГ квадрокоптеров в Мосуле

Боевики международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) используют против иракских военных в Мосуле коммерческие беспилотники — квадрокоптеры. Об этом в субботу, 25 февраля, пишет The Wall Street Journal.

С помощью летательных аппаратов, по информации газеты, исламисты сбрасывают на военнослужащих гранаты. Квадрокоптеры, как отмечается, способны с достаточной точностью пустить боевой снаряд с высоты около 300 метров. Кроме того, боевики используют данные устройства, чтобы атаковать мирных граждан и работников гуманитарных организаций.

«Проблема с беспилотниками нас беспокоит. Пока у нас нет технических средств, чтобы остановить боевиков», — заявил представитель иракской армии, бригадный генерал Яхия Расул. Для противодействия квадрокоптерам военнослужащие используют высокотехнологичные гаджеты, которые могут обнаруживать их с помощью радиоволн. Однако, как отмечается, таких приборов недостаточно и военным приходится отстреливать практически бесшумные летательные аппараты из автоматов.

Ранее в субботу сообщалось, что в Ираке найдено массовое захоронение с четырьмя тысячами тел. Это крупнейшая братская могила в стране. Боевики ИГ начали использовать образовавшуюся естественным образом воронку в районе Хасфа для погребения практически сразу после того, как установили контроль над Мосулом в 2014 году.

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24 февраля иракские правительственные силы взяли под полный контроль аэропорт Мосула и ближайший к нему военный лагерь, расположенные в контролируемой ИГ западной части города. Кроме того, армии удалось отбить главную электростанцию города.

О начале наступления на Западный Мосул премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил 19 февраля. Месяцем ранее военные полностью освободили восточную часть города.

Мосул является неофициальной столицей ИГ в Ираке. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США оказывает им воздушную и артиллерийскую поддержку.