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06:00, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Парень попытался произвести впечатление на симпатичную соседку и погряз в собственной лжи

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

26-летний пользователь Reddit с ником Total-Two7287 рассказал, почему случайная ложь может обернуться для него полноценной катастрофой. Парень признался, что решил врать, чтобы произвести впечатление на соседку.

«Три месяца назад я сказал ей, что работаю шеф-поваром и специализируюсь на французской и азиатской кухне в стиле фьюжн. Я поддерживал эту ложь, заказывая дорогую еду на вынос и красиво оформляя блюда. Это сработало настолько хорошо, что вскоре о моих "талантах" узнал весь дом, а другие жильцы провозгласили меня местным кулинарным экспертом», — написал автор.

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Впервые на грани разоблачения он оказался, когда в здании устроили большую соседскую вечеринку с угощениями. Парня попросили принести с собой какое-нибудь блюдо, однако у него на тот момент буквально не было ни гроша в кармане. Тогда он купил пять дешевых замороженных лазаний, запек их, посыпал свежим базиликом и назвал получившееся «деревенской вариацией» известного блюда.

«Все пришли в восторг, но теперь та соседка хочет, чтобы я провел для нее частный кулинарный урок в ближайшие выходные. Мой реальный уровень навыков ограничивается основами работы с микроволновой печью. Как мне признаться, что я мошенник, не испортив при этом свои шансы на союз с ней?» — задался вопросом молодой человек.

Пользователи в комментариях посоветовали ему до блеска отточить приготовление одного блюда и попытаться им поразить девушку на частном уроке.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как неожиданно для самого себя удивил супругу простейшим блюдом. По его словам, женщина работает шеф-поваром и считается специалистом мирового уровня.

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