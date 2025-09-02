Интернет и СМИ
Бойфренд шеф-повара мирового уровня шокировал ее простейшим блюдом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользователь Reddit с ником 0tk рассказал о том, как неожиданно для самого себя удивил супругу простейшим блюдом. По его словам, женщина работает шеф-поваром и считается специалистом мирового уровня.

«Она работала в ресторанах, ради ужина в которых люди покупают билеты на самолеты. Речь идет о местах, столик в которых нужно бронировать за несколько месяцев. Однажды она отказалась от предложения о работе в одном из лучших ресторанов мира, потому что сначала посетила его как гость и решила, что их салат из овощей невкусный, а официанты — странные», — написал автор.

В прошлом месяце, когда женщина чувствовала себя не очень хорошо из-за менструации, она попросила бойфренда приготовить ей тосты с помидорами и сыром на гриле. Автор сделал совершенно обычное, по его словам, блюдо. Однако после первого откушенного кусочка женщина обомлела.

«Мне показалось, что я каким-то образом умудрился оскорбить ее вкусовые рецепторы своими рабоче-крестьянскими тостами. Но она посмотрела на меня и с искренним недоумением сказала, что у нее никогда не получится настолько же вкусно. Я рассмеялся, подумав, что она шутит», — рассказал 0tk.

Однако с тех пор она почти каждый день просит мужчину приготовить ей тосты. Женщина пыталась выяснить, какие секретные техники использует при этом ее бойфренд, однако тот не смог ей ничего рассказать, поскольку он готовит это блюдо самым обычным образом.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как купила готовую еду и сделала неприятно поразившее ее открытие. Комментаторы сочли увиденное отвратительным и порекомендовали девушке обратиться в надзорные органы.

