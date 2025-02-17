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08:12, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

Девушка решила купить готовую еду в ресторане и сделала отвратительное открытие

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Olek Lu / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником SouthernSlavi рассказала, как купила готовую еду и сделала неприятно поразившее ее открытие. Комментаторы сочли увиденное отвратительным и порекомендовали девушке обратиться в надзорные органы.

К публикации авторша поста прикрепила фото холодильника, в котором стояла картонная коробка, покрытая плесенью. Девушка объяснила, что увидела эту картину, когда выбирала себе напиток. Приглядевшись внимательнее, пользовательница заметила, что плесенью покрыт весь холодильник. Она добавила, что после увиденного выкинула купленную еду.

«Как им не стыдно держать в таком состоянии холодильник, когда клиенты могут в него заглянуть? Страшно представить, что творится на кухне», «Расскажите, где находится это кафе, чтобы люди не ходили сюда», «Абсолютно отвратительно», — возмутились комментаторы. Они также порекомендовали девушке отправить фотографии в надзорные санитарные органы и пожаловаться на нарушения. Позднее рассказчица сообщила, что последовала их совету.

Ранее парень показал на Reddit курицу, купленную в супермаркете, и неприятно удивил пользователей сети. Увидев фотографию блюда, комментаторы посоветовали автору поста проверить здоровье.

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