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04:08, 24 января 2025Интернет и СМИ

Парень показал курицу из популярного супермаркета и получил совет проверить здоровье

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reddit

Пользователь Reddit с ником diggabytez показал на портале курицу, купленную в популярном в США супермаркете Whole Foods. Комментаторы посоветовали автору поста проверить здоровье после того, как он попробовал мясо.

К публикации рассказчик прикрепил фотографию курицы во фритюре со следом от его зубов. На месте укуса можно заметить, что внутри курица практически полностью сырая.

В комментариях автора поста призвали обязательно сообщить об этом супермаркету, чтобы меньше покупателей отравились сырым мясом, а также чтобы магазин вернул ему деньги за покупку. «Хотите заработать сальмонеллез? Вы его получите», «Я почти уверен, что курица все еще жива», «Никогда не недооценивайте питание не домашней едой», «Если у вас будет хотя бы малейший намек на тошноту и рвоту, отправляйтесь к врачу или вызывайте скорую помощь. Эта дрянь может подпортить вам день», — написали пользователи.

Один из них добавил, что отправил скриншот публикации в департамент здравоохранения штата, где расположен этот супермаркет.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как заказала доставку продуктов и обнаружила отвратительную находку. Она пожаловалась, что увиденное нанесло ей психологическую травму.

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