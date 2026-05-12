01:06, 12 мая 2026Мир

Стало известно о планах Трампа возобновить удары по Ирану

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию в Иране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что один из рассматриваемых вариантов — возможное возобновление ударов по территории Ирана.

Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран не исключает возможность проведения переговоров с США по ядерному вопросу в будущем.

До этого президент США Дональд Трамп прокомментировал мирный план, предложенный Ираном. Он назвал предложение Тегерана неприемлемым.

