Стало известно о планах Трампа возобновить удары по Ирану

Axios: Трамп обсудит командой по нацбезопасности возобновление ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию в Иране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что один из рассматриваемых вариантов — возможное возобновление ударов по территории Ирана.

Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран не исключает возможность проведения переговоров с США по ядерному вопросу в будущем.

До этого президент США Дональд Трамп прокомментировал мирный план, предложенный Ираном. Он назвал предложение Тегерана неприемлемым.