Девушка заказала продукты и обнаружила отвратительно пахнущий сюрприз

Пользовательница Reddit с ником Strawberry_fizzle рассказала на портале, как заказала продукты и обнаружила неприятный сюрприз. Девушка призналась, что из-за отвратительной находки ее стошнило.

Автор поста объяснила, что каждое воскресенье заказывает продукты из магазина. Для одного из блюд, которое она планировала приготовить на ужин, она взяла два куска свиной вырезки.

Когда продукты привезли, и пользовательница начала разбирать пакеты, она почувствовала резкий запах. «Ужасный, гнилой запах, от которого меня стошнило. Свинина испортилась. Пакет с мясом протек, и гнилой сок испачкал другие продукты и мебель. Честно говоря, это был один из самых неприятных запахов, который я когда-либо ощущала», — пожаловалась девушка.

Она добавила, что вынесла испорченное мясо на веранду и еще час убиралась в доме. Героиня истории поиронизировала, что из-за случившегося у нее осталась психологическая травма.

«Больше всего меня беспокоит, почему в магазине вообще продается гнилое мясо», «У курьера, который доставлял это мясо, скорее всего, ковид», «А что, если курьер украл ваше мясо и вместо него отдал вам испорченное?» — возмутились комментаторы. Позднее автор поста добавила, что ей вернули деньги за эти продукты.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как обнаружила дурно пахнущую находку. Пользователи предположили, что рассказчица столкнулась с мошенниками.