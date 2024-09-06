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08:31, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Женщина открыла дорогую посылку и обнаружила дурно пахнущий сюрприз

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником ArtisticDragonKing рассказала на портале, как ее мать открыла посылку с дорогой сумкой и была неприятно удивлена. В комментариях предположили, что женщина столкнулась с мошенничеством.

Авторша поста рассказала, что ее мать заказала сумку бренда Michael Kors на сайте популярного американского универмага Macy's. Вместо нее в коробке оказалась груда рваной грязной одежды. «Это отвратительная, рваная, обвалянная в шерсти животных, непригодная к использованию и дурно пахнущая одежда», — пожаловалась она.

В комментариях пользователи рассказали, что мать рассказчицы могла столкнуться с популярным мошенничеством. «Маме следует избегать скидок на сомнительных сайтах», «Старый обман: в коробку кладут что-то бесполезное, что весит столько же, сколько и заказанный товар», «Всегда говорите себе: если что-то слишком хорошо для того, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман», — порассуждали они.

Ранее парень рассказал на Reddit, как он почувствовал слежку и обнаружил жуткую картину во дворе дома. Пользователи сочли увиденное отвратительным.

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      Мария Большакова
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