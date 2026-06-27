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01:22, 27 июня 2026Мир

Вице-президент США пообещал отвечать Ирану «насилием на насилие»

Вэнс: США будут отвечать Ирану насилием на насилие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Соединенные Штаты будут отвечать Ирану «насилием на насилие». Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он указал, что Вашингтон готов обсуждать разногласия по меморандуму о взаимопонимании, а также напомнил, что Иран подписал его. «Мы его соблюдаем, но если у них имеются разногласия относительно того, как исполняется меморандум о взаимопонимании, они могут позвонить. Но на насилие [США] будут отвечать насилием», — написал Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран запустил по меньшей мере четыре беспилотника по судам в Ормузском проливе, нарушив режим прекращения огня. По его словам, один из БПЛА попал в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна, в результате чего оно получило повреждения.

Позднее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило удары по Ирану «в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив»

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