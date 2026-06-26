США нанесли удары по Ирану

Центральное командование США подтвердило удары по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило удары по Ирану. Заявление опубликовано на странице командования в социальной сети X.

«Двадцать шестого июня силы Центрального командования ВС США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», — говорится в публикации.

Удары наносились американским воздушным судном по иранским объектам хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также по позициям береговых радаров, уточняет CENTCOM.

По данным агентства Mehr, взрывы слышны на южном побережье Ирана в районе Ормузского пролива.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запустил минимум четыре беспилотника по судам в Ормузском проливе, нарушив режим прекращения огня. По его словам, один из дронов попал в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна, в результате чего оно получило повреждения.