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23:56, 26 июня 2026Мир

США нанесли удары по Ирану

Центральное командование США подтвердило удары по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило удары по Ирану. Заявление опубликовано на странице командования в социальной сети X.

«Двадцать шестого июня силы Центрального командования ВС США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», — говорится в публикации.

Удары наносились американским воздушным судном по иранским объектам хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также по позициям береговых радаров, уточняет CENTCOM.

По данным агентства Mehr, взрывы слышны на южном побережье Ирана в районе Ормузского пролива.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запустил минимум четыре беспилотника по судам в Ормузском проливе, нарушив режим прекращения огня. По его словам, один из дронов попал в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна, в результате чего оно получило повреждения.

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