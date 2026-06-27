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02:32, 27 июня 2026Экономика

Россиянам назвали причины ослабления рубля

Финансист Проценко: Ослабление рубля связано с увеличением покупок валюты Минфином
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

К концу июня курс доллара на внебиржевом рынке приблизился к показателю в 78 рублей, что, среди прочего, связано с увеличением покупок валюты Минфином. Причины ослабления рубля назвала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в интервью агентству «Прайм».

По ее словам, также ослабление российской валюты связано с падением нефти Urals ниже 60 долларов и низкими продажами валютной выручки экспортерами. Она подчеркнула, что дополнительное давление оказало и усиление доллара на мировом рынке. На этом фоне эксперт посоветовала грамотно распределять активы, не делая выбор в пользу только одной валюты.

«В условиях высокой волатильности валютного рынка основным способом снижения рисков для частных инвесторов остается диверсификация валютного портфеля. Оптимальным выглядит распределение средств между рублем, долларом, евро и юанем, чтобы снизить зависимость от колебаний одной валюты», — сказала Проценко.

Ранее официальный курс доллара резко вырос. Стоимость валюты увеличилась с 75,63 до 77,06 рубля. Также подорожал и евро. Стоимость валюты изменили почти на два рубля — с 85,76 до 87,4 рубля.

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