Официальный курс доллара резко вырос

Центробанк увеличил официальный курс доллара в России почти на 1,5 рубля

Центробанк резко увеличил официальные курсы валют на выходные, 27 и 28 июня, а также понедельник 29. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс американского доллара вырос почти на 1,5 рубля. Стоимость валюты увеличилась с 75,63 до 77,06 рубля.

Также подорожал и евро. Стоимость валюты изменили почти на два рубля — с 85,76 до 87,4 рубля.

Подорожание не обошло и китайский юань. Стоимость валюты пересмотрели и подняли почти на 30 копеек. На понедельник курс составит 11,33 вместо 11,04 рубля.

Ранее курс доллара достиг трехмесячного максимума на российском межбанковском рынке. В моменте котировки мировой резервной валюты превысили 76 рублей. Действующий официальный курс доллара установлен на уровне 75,63 рубля.

Эксперты связывают тенденцию затяжным падение мировых цен на нефть и ожидаемым на этом фоне снижением продаж валюты российскими сырьевыми экспортерами. С учетом подобных факторов не исключают укрепления доллара до 80 рублей к концу лета.