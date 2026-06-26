«Никаких шансов на успех». ВСУ готовят новые подразделения и говорят о расширении фронта. Стоит ли ждать нового наступления?

Аналитик Полетаев: Слова Сырского о новых бригадах показывают опасения насчет Белоруссии

Заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о необходимости набора новых бригад показывают опасения Киева относительно возможного расширения фронта, в том числе и вдоль границы с Белоруссией. Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» озвучил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Аналитик отметил, что главком ВСУ исходит в первую очередь из возможности расширения фронта, а не ввода новых подразделений на уже существующую линию боевого соприкосновения. Он также подчеркнул, что украинский генерал оправдал необходимость набора новых подразделений якобы планами Вооруженных сил (ВС) России по созданию нескольких новых дивизий и пяти бригад.

25 июня Александр Сырский заявил о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий. Главком украинской армии также сообщил о якобы существующей угрозе наступления со стороны Белоруссии.

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Как ВСУ оценивают ситуацию на фронте?

В конце мая Сырский анонсировал переход ВСУ от «войны на истощение» к асимметричной стратегии в условиях нехватки ресурсов. По его словам, для остановки продвижения российских войск украинские военные будут «эффективно контратаковать и наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории».

Как заявил главком ВСУ в интервью The Times, ВС России продолжают использовать доказавшую свою эффективность в 2025 году «тактику тысячи порезов» в виде проникновения малых штурмовых групп вглубь украинских позиций. По его оценке, российские военные также применяют порядка 6-7 тысяч FPV-дронов в сутки по всей линии фронта.

Боец ВСУ с позывным Мучной пожаловался на продвижение армии России в ключевом для фронта городе Константиновка в Донецкой народной республике, в частности, на территории бывшего химического завода. По его словам, российские военные расширяют зону влияния в городе и закрепляются на занятых позициях за счет успешных ударов по позициям украинских операторов БПЛА.

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Почему Киев опасается наступления из Белоруссии?

По мнению Александра Сырского, одним из возможных способов расширения фронта ВС России может стать наступление с территории Белоруссии: это заявление стало продолжением риторики Киева о якобы возможной угрозе со стороны Минска. Главком ВСУ заявил о якобы возможном расширении линии фронта на 160 километров, при том, что протяженность государственной границы между Украиной и Белоруссией составляет более тысячи километров..

26 мая командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным Мадяр заявил об утверждении списка из 500 целей на территории Белоруссии для удара. Мадяр также грубо высказался о Лукашенко и назвал его «гауляйтером».

19 июня Зеленский потребовал от Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».

21 июня политик вновь потребовал от властей Белоруссии демонтировать ретрансляторы и прекратить поставки топлива якобы для ВС России, пригрозив ударами через неделю после истечения ультиматума. Позднее политик заявил о якобы отключении ретрансляторов Минском.

Как отметил Сергей Полетаев, июньский ультиматум Зеленского стал продолжением череды угроз Киева в адрес Белоруссии, длящейся уже несколько месяцев. Он также отметил угрозы Киева «превентивным ударом» по республике якобы в ответ на возможное наступление ВС России на северные регионы Украины.

Они скорее пытаются упредить то, чего они боятся и то, с чем они ничего толком сделать не могут Сергей Полетаев военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

По мнению аналитика, конечной целью кампании Киева является попытка вынудить Лукашенко публично отказаться от поддержки России, тем самым ослабив возможное стратегическое давление со стороны Минска. Он подчеркнул, что такой сценарий позволил бы украинскому руководству перебросить на фронт несколько десятков тысяч человек. Полетаев отметил, что, несмотря на попытки шантажа со стороны Киева, Минск не идет на уступки и сохраняет прежнюю позицию.

При этом эксперт усомнился в возможности наступления ВС России с территории Белоруссии в ближайшей перспективе, посчитав такой сценарий экстраординарной мерой.

Сложно поверить, что мы в этом году (...) откроем очередной фронт из Белоруссии Сергей Полетаев военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

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Ждать ли нового наступления ВСУ на фронте?

25 июня Владимир Зеленский утвердил по итогам совещания с исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгением Хмарой 40-дневную операцию ведомства против России. По его словам, действия СБУ якобы «нацелены на прекращение» вооруженного конфликта.

При этом даже украинские аналитики скептически оценивают возможность наступательных операций ВСУ на фронте в ближайшее время: в частности, аналитический проект DeepState опроверг сообщения о высадке на Кинбурнской косе в Херсонской области и заявил об отсутствии доказательств отвода ВС России. Аналитики отметили, что опубликованное командованием ВСУ «Юг» видео с флагом Украины на косе было сделано исключительно благодаря беспилотникам.

Как подчеркнул Сергей Полетаев, полномасштабное наступление ВСУ на фронте маловероятно из-за нехватки личного состава. Эксперт отметил, что любая попытка расширить фронт или провести наступательную операцию потребует значительного увеличения численности украинской группировки.

Никаких шансов сейчас для стратегического успеха наступления Украины на фронте я не вижу. Вот это я достаточно уверенно могу утверждать. Ни на существующем фронте, ни на гипотетическом каком-то новом, где бы он ни был Сергей Полетаев военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

Аналитик также отметил, что неудачная попытка подобного наступления значительно ухудшит стратегическую ситуацию для Украины.