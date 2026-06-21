Зеленский резко ответил на извинения Лукашенко

Зеленский заявил, что Лукашенко нужно перестать помогать России для деэскалации с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свои требования к Минску по поводу ретрансляторов, заявил, что для деэскалации между странами белорусскому лидеру Александру Лукашенко нужно не приносить извинения, а перестать помогать России в конфликте. Он заявил об этом в интервью ТСН на YouTube-канале.

До этого Зеленский обратил внимание на установленные на украинско-белорусской границе ретрансляторы, которые якобы помогают РФ наносить удары дронами по территории Украины. Он потребовал от Минска «демонтировать это оборудование», иначе это приведет к «крайне опасным последствиям».

«На уровне разведок и военных Беларусь получала информацию: заканчивайте помогать "русским". Лукашенко получал эту информацию и должен демонстрировать деэскалацию не просто словами "Я извиняюсь". Его "извиняюсь" пусть оставит для себя: оно не работает после первого дня войны», — резко высказался украинский лидер.

Зеленский вновь призвал Белоруссию снять ретрансляторы, а также прекратить поставки топлива якобы для ВС России.

«Здесь нет никаких угроз. Мы просто говорим, что видим это. Первые шаги всегда непубличны, а следующие шаги другие», — отметил глава Украины.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал свои жесткие высказывания в адрес Владимира Зеленского. Он добавил, что если украинский коллега обиделся на его слова, то он извиняется перед ним. «Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», — предупредил президент Белоруссии.