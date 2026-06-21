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04:00, 21 июня 2026Бывший СССР

Зеленский снова поугрожал Белоруссии «крайне опасными последствиями». Чего он добивается?

Зеленский потребовал от Белоруссии убрать ретрансляторы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на установленные на украинско-белорусской границе ретрансляторы, которые якобы помогают России наносить удары дронами по территории Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за этих ретрансляторов РФ смогла ударить по Житомирской, Ровенской и Волынской областям. Минск должен «демонтировать это оборудование», иначе это приведет к «крайне опасным последствиям», пригрозил политик. «Белоруссия должна действовать в соответствии с тем, что ее фактическое руководство говорит по неофициальным каналам, чтобы мы действительно могли увидеть, что Минск против этой войны», — добавил Зеленский.

Зеленский поставил Минску ультиматум

Вечером 19 июня Зеленский поставил Минску ультиматум. Он потребовал у президента Белоруссии Александра Лукашенко убрать военную технику от своих границ.

У Лукашенко есть неделя вывести технику, расположенную вдоль границы, иначе это сделаем мы

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Военный эксперт, политолог Александр Храмчихин предупредил, что Украина способна реализовать свои угрозы и открыть тем самым второй фронт. «Киев считает, что белорусская армия слаба. По крайней мере, если на этом участке не помогает Россия», — объяснил он.

Однако ирландский журналист Брайан Макдональд допустил, что Минск оставит без реального внимания угрозы Зеленского. «Будет очень интересно посмотреть, что произойдет, когда истечет срок ультиматума, а Белоруссия его не выполнит. Выдвигать ультиматумы легко. Проблема в том, что делать, когда другая сторона их игнорирует», — отметил он.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин назвал высказывания Киева частью пиар-войны при поддержке Европейского союза (ЕС). Он счел угрозы Зеленского «хулиганской дерзостью» и «гопничеством в политике», направленными на то, чтобы создать ощущение силы, поскольку на поле боя Украина терпит неудачи.

ВСУ атаковали мирных белорусов

17 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик через Брянскую область. В результате атаки ударного беспилотника пострадали восемь человек, шестеро из них — дети.

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Минск вручил представителю Киева ноту протеста. На Украине ответили, что дрон якобы не принадлежал ВСУ, потому что его мог купить кто угодно.

Первый замглавы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов указал, что атака на автобус с детьми была спланирована, поэтому ее нельзя считать случайностью. По его мнению, удар был направлен на поражение людей.

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