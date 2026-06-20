Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:47, 20 июня 2026Бывший СССР

В Белоруссии назвали цель атаки ВСУ на автобус с детьми

Чиновник Перцов: Атака ВСУ на автобус под Брянском направлена на массовое поражение людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Первый замглавы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с белорусскими гражданами под Брянском. Об этом он высказался в эфире телеканала «Беларусь 1».

Перцов заявил, что атака на автобус с детьми контролировалась и координировалась, поэтому не была случайностью. По его мнению, удар был направлен на массовое поражение граждан.

«Беспилотник был начинен в общем-то поражающими элементами, нацеленными не на подрыв автобуса, а на массовое поражение людей, в нем находящихся», — сказал чиновник.

Днем 17 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик через Брянскую область. По транспортному средству ударил беспилотник самолетного типа. В результате атаки пострадали восемь человек, среди которых шесть детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если он этого не сделает, сделаем мы». Зеленский поставил ультиматум Лукашенко и пригрозил ударами по Белоруссии

    В Белоруссии назвали цель атаки ВСУ на автобус с детьми

    Врачи в Подмосковье спасли ребенка с взросшими в желудок магнитами

    Медведев высказался о лишении Зеленского Ордена Белого орла

    Трамп потребовал от Европы миллиарды долларов

    В Москве проведут патриотические мероприятия для молодежи

    В Белоруссии ответили на угрозы Зеленского

    Одна страна наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС против России

    Российские школьники начнут изучать арабский язык

    Китайский GAC объявил цену и начал продажи нового кроссовера на российском рынке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok