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22:05, 20 июня 2026Бывший СССР

Зеленский снова пригрозил Белоруссии

Зеленский снова пригрозил Белоруссии из-за ретрансляторов для дронов у границы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на украинско-белорусской границе установлены ретрансляторы, которые якобы помогают России наносить удары дронами по территории Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за этих ретрансляторов РФ смогла ударить по Житомирской, Ровенской и Волынской областям. Минск должен «демонтировать это оборудование», иначе это приведет к «крайне опасным последствиям», пригрозил политик.

«Белоруссия должна действовать в соответствии с тем, что ее фактическое руководство говорит по неофициальным каналам, чтобы мы действительно могли увидеть, что Минск против этой войны», — добавил Зеленский.

Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд допустил, что Минск оставит без внимания угрозы Зеленского. «Выдвигать ультиматумы легко. Проблема в том, что делать, когда другая сторона их игнорирует», — отметил он.

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