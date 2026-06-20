Зеленский снова пригрозил Белоруссии из-за ретрансляторов для дронов у границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на украинско-белорусской границе установлены ретрансляторы, которые якобы помогают России наносить удары дронами по территории Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за этих ретрансляторов РФ смогла ударить по Житомирской, Ровенской и Волынской областям. Минск должен «демонтировать это оборудование», иначе это приведет к «крайне опасным последствиям», пригрозил политик.

«Белоруссия должна действовать в соответствии с тем, что ее фактическое руководство говорит по неофициальным каналам, чтобы мы действительно могли увидеть, что Минск против этой войны», — добавил Зеленский.

Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд допустил, что Минск оставит без внимания угрозы Зеленского. «Выдвигать ультиматумы легко. Проблема в том, что делать, когда другая сторона их игнорирует», — отметил он.