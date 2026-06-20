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18:17, 20 июня 2026Мир

Журналист усомнился в эффективности ультиматума Зеленского Белоруссии

Журналист Макдональд допустил, что Минск проигнорирует ультиматум Зеленского
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Ирландский журналист Брайан Макдональд допустил, что Минск оставит без внимания угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии. Об этом он написал в социальной сети X.

«Будет очень интересно посмотреть, что произойдет, когда истечет срок ультиматума, а Белоруссия его не выполнит. Выдвигать ультиматумы легко. Проблема в том, что делать, когда другая сторона их игнорирует», — отметил Макдональд в публикации.

Об ультиматуме Владимира Зеленского стало известно накануне. Он заявил, что в Белоруссии у границы с Украиной якобы находится военная техника, которая, по его мнению, «корректирует огонь» по территории Украины. В результате президент Украины якобы дал неделю на ее вывод, иначе это сделает сам Киев.

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