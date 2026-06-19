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18:54, 19 июня 2026Бывший СССР

Зеленский поставил ультиматум Лукашенко

Зеленский заявил о якобы технике на границе Белоруссии и Украины и поставил ультиматум
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

Он заявил, что в Белоруссии у границы с Украиной якобы находится военная техника. По мнению Зеленского, она «корректирует огонь» по территории Украины.

«[Зеленский] дал неделю на ее вывод, иначе "мы это сделаем сами"», — передает издание слова представителя Киева.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Все пострадавшие были госпитализированы. Кроме того, жертвой удара стала женщина 1985 года рождения, которая сопровождала школьников.

Лукашенко отреагировал на удар, назвав атаку открытым фашизмом.

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