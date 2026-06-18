Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Брянской области, в котором находились дети из республики.
Глава государства заявил, что неоднократно предупреждал о близости боевых действий к границам страны: «Война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе». Саму атаку на гражданский транспорт Лукашенко назвал провокацией и прямым нарушением договоренностей и поведения в войне отдельных государств.
Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям
При этом белорусский лидер подчеркнул, что БПЛА, атаковавший автобус с белорусскими детьми, был украинского происхождения. Он уточнил, что транспорт атаковали сразу несколько дронов.
Лукашенко сделал предупреждение желающим втянуть Минск в войну
Белорусский лидер допустил, что таким образом Минск могут пытаться втянуть в боевые действия. По его словам, республика является спокойным государством, и это «кому-то не нравится».
Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется для тех, кто пытается это сделать. Мы ведем себя спокойно
Также Лукашенко поручил государственному секретарю Совета безопасности республики Александру Вольфовичу взять на контроль и установить правду в деле атаки дрона на автобус с детьми из Белоруссии.
«Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой», — заверил политик.
Что известно об ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии?
Украинские беспилотники атаковали автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области 17 июня. Внутри находились участники детской футбольной команды из белорусского города Гомель, которые направлялись на отдых в Геленджик. На кадрах с места происшествия видно, что попавший под удар автобус получил серьезные повреждения, в транспорте выбило окна.
В общей сложности в автобусе было 44 человека, включая 28 детей. В результате удара погибла беременная супруга тренера футболистов Алексея Виктория Горошко, сопровождавшая детей на отдых. У женщины остались две дочери.
Еще восемь человек, в том числе шесть детей, госпитализировали. Состояние одного из раненых детей врачи оценили как тяжелое. Его прооперировали, после чего вместе с другими пострадавшими транспортировали в Белоруссию. Среди пострадавших 10-летние Ярослав М. и Трофим П., а также 11-летние Мария К., Серафима С., Артем П. и Аким К. Кроме того, ранения получили двое взрослых: 39-летний Игорь Х. и 48-летний Алексей Г.
По факту атаки ВСУ на автобус с детьми Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Акт терроризма».