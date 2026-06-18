«Открытый фашизм». Лукашенко отреагировал на удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми, жертвой которого стала беременная женщина

Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии открытым фашизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Брянской области, в котором находились дети из республики.

Глава государства заявил, что неоднократно предупреждал о близости боевых действий к границам страны: «Война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе». Саму атаку на гражданский транспорт Лукашенко назвал провокацией и прямым нарушением договоренностей и поведения в войне отдельных государств.

Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям Александр Лукашенко президент Белоруссии

При этом белорусский лидер подчеркнул, что БПЛА, атаковавший автобус с белорусскими детьми, был украинского происхождения. Он уточнил, что транспорт атаковали сразу несколько дронов.

Фото: Пресс-служба врио губернатора Брянской области / РИА Новости

Лукашенко сделал предупреждение желающим втянуть Минск в войну

Белорусский лидер допустил, что таким образом Минск могут пытаться втянуть в боевые действия. По его словам, республика является спокойным государством, и это «кому-то не нравится».

Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется для тех, кто пытается это сделать. Мы ведем себя спокойно Александр Лукашенко президент Белоруссии

Также Лукашенко поручил государственному секретарю Совета безопасности республики Александру Вольфовичу взять на контроль и установить правду в деле атаки дрона на автобус с детьми из Белоруссии.

«Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой», — заверил политик.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Что известно об ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии?

Украинские беспилотники атаковали автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области 17 июня. Внутри находились участники детской футбольной команды из белорусского города Гомель, которые направлялись на отдых в Геленджик. На кадрах с места происшествия видно, что попавший под удар автобус получил серьезные повреждения, в транспорте выбило окна.

В общей сложности в автобусе было 44 человека, включая 28 детей. В результате удара погибла беременная супруга тренера футболистов Алексея Виктория Горошко, сопровождавшая детей на отдых. У женщины остались две дочери.

Еще восемь человек, в том числе шесть детей, госпитализировали. Состояние одного из раненых детей врачи оценили как тяжелое. Его прооперировали, после чего вместе с другими пострадавшими транспортировали в Белоруссию. Среди пострадавших 10-летние Ярослав М. и Трофим П., а также 11-летние Мария К., Серафима С., Артем П. и Аким К. Кроме того, ранения получили двое взрослых: 39-летний Игорь Х. и 48-летний Алексей Г.

По факту атаки ВСУ на автобус с детьми Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Акт терроризма».