Лукашенко прокомментировал атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

Лукашенко прокомментировал атаку беспилотника ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми из республики. Об этом сообщает БелТА в Telegram.

«Я не единожды предупреждал (вы это знаете лучше даже по определенным направлениям, чем я) — война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе», — сообщил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области ударил украинский беспилотник. Он уточнил, что транспорт атаковали сразу несколько дронов.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Все пострадавшие были госпитализированы. Кроме того, жертвой удара стала женщина 1985 года рождения, которая сопровождала школьников.