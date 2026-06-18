В Белоруссии возбудили дело после удара ВСУ по автобусу с детьми

Следственный комитет Белоруссии возбудил дело после удара ВСУ по автобусу с детьми

Следственный комитет Белоруссии возбудил дело после удара ВСУ по автобусу с детьми. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Суходольский, передает РИА Новости.

«Следственным комитетом Республики Беларусь расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Республики Беларусь, возбужденное по факту удара украинского БПЛА по белорусскому автобусу», — рассказал Суходольский.

О том, что ВСУ атаковали автобус с детьми, днем 17 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Футбольная команда в сопровождении взрослых ехала из белорусского Гомеля на отдых в Геленджик.