Жертва удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском оказалась беременна

RT: Жертва удара беспилотника по автобусу в Брянской области была беременна

Виктория Горошко, ставшая жертвой удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с юными футболистами из Белоруссии в Брянской области, была беременна. Об этом сообщила мать единственной девочки в команде Елена Белая в беседе с RT.

Горошко, являющаяся супругой тренера футболистов Алексея, специально взяла отпуск, чтобы сопроводить спортсменов — дети впервые должны были выехать на море вместе. В результате атаки женщина получила смертельные травмы. «И она была беременна. Там столько крови, боже мой!» — рассказала Белая.

Собеседница издания с дочерью также должны были находиться в автобусе, но перед самой поездкой девочка сломала ногу. По ее словам, дрон ударил по правой стороне автобуса. «Наш тренер Алексей Горошко в реанимации, у него рука раздроблена, знаю, что детки в тяжелом состоянии, от осколков они, получается, ранились», — добавила она.

Ранее сообщалось, что у Горошко остались две дочери. По данным СМИ, женщина являлась уроженкой Луганска.

О том, что ВСУ атаковали автобус с детьми, днем 17 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Футбольная команда в сопровождении взрослых ехала из белорусского Гомеля на отдых в Геленджик, когда по транспортному средству ударил беспилотник самолетного типа. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Генштаб ВСУ отказался признавать вину за удар.