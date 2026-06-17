Стали известны подробности о жертве удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

Жертвой атаки ВСУ по автобусу с детьми под Брянском стала мать двух дочерей

Жертвой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области стала сопровождающая детской футбольной команды Виктория Горошко. Подробности о женщине рассказал ее бывший супруг в беседе с RT.

Мужчина заявил, что у Виктории в Белоруссии осталось две дочери. В Геленджик она ехала со своим нынешним супругом, который является тренером детской футбольной команды.

По информации бывшего супруга Виктории, женщина родилась в Луганске.

Об атаке стало известно 17 июня. Беспилотники ВСУ ударили по автобусу с детской футбольной командой, которая ехала из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Власти опубликовали кадры последствий атаки. По последней информации, ранения получили семь человек, в том числе пять детей.

Комментируя произошедшее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал террористическим актом удар ВСУ по автобусу под Брянском. Он также отметил, что президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять срочные меры для помощи пострадавшим и раненым в результате удара.