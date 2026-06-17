Генштаб ВСУ отреагировал на обвинения России и Белоруссии в ударе по автобусу с детьми

Генштаб ВСУ отказался признать вину за удар по автобусу с детьми

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказался признать вину за удар по автобусу с детьми. Об этом ведомство написало в Telegram.

В заявлении говорится, что «в указанный период» украинские войска якобы не применяли беспилотные летательные аппараты «против целей на территории Брянской области».

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Все пострадавшие были госпитализированы. Кроме того, жертвой удара стала женщина 1985 года рождения, которая сопровождала школьников.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять срочные меры для помощи пострадавшим и раненым при атаке ВСУ на автобус. Для этого он связался с министром по телефону.