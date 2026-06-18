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09:35, 18 июня 2026Бывший СССР

Пострадавшего при атаке ВСУ ребенка транспортировали в Белоруссию

Пострадавшего при атаке ВСУ на автобус под Брянском ребенка транспортируют в Белоруссию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Ребенка, который находится в тяжелом состоянии после атаки украинских войск на автобус в Брянской области, транспортируют в Белоруссию. Об этом сообщает БелТА.

«Ребенка, который был в тяжелом состоянии, ночью прооперировали. Сейчас его транспортируют на аппаратной поддержке», — указано в сообщении.

Отмечается, что остальные пострадавшие находятся в сознании и чувствуют себя лучше.

Днем 17 июня беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Жертвой налета стала женщина 1985 года рождения.

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