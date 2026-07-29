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Из жизни
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03:30, 29 июля 2026Из жизни

Женщина отрезала любовнику пенис из-за его планов жениться на другой

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

В Нигерии 25-летняя женщина отрезала возлюбленному пенис, когда узнала, что он планирует жениться на другой. Об этом сообщает Peoples Gazette.

Инцидент произошел в городе Кано. Молодая женщина набросилась на любовника с ножом и отсекла его половой член. Как рассказал представитель полиции Абдуллахи Харуна-Киява, сообщение о нападении поступило от администрации отеля, где остановилась пара. Сотрудники полиции задержали подозреваемую и изъяли орудие преступления.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, сейчас он сейчас проходит лечение.

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Ранее сообщалось, что в Индии мужчина пришел в храм Шивы, отрезал себе половые органы и попытался принести их в качестве подношения божеству. Мужчину доставили в местный медицинский центр, а затем перевели в больницу в Варанаси.

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