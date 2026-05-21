Мужчина принес свои отсеченные гениталии в храм в качестве подношения божеству

В Индии мужчина пришел в храм Шивы, отрезал себе половые органы и попытался принести их в качестве подношения божеству. Об этом сообщает Republic World.

Инцидент произошел в деревне Кусдихра, в штат Бихар. По данным местных СМИ, мужчина постоянно ссорился с женой из-за неких семейных проблем. В итоге индиец отправился в храм и отрезал себе пенис и яички. Прихожане заметили пострадавшего лежащим в луже крови и немедленно вызвали скорую.

Мужчину доставили в местный медицинский центр, а затем перевели в больницу в Варанаси. Хирург Манирадж Ранджан подтвердил, что пострадавший в состоянии психического расстройства полностью отсек себе половой член. Состояние пациента оценивается как критическое. По состоянию на 20 мая официальных заявлений в полицию подано не было, расследование не начиналось.

Ранее в Великобритании 60-летний мужчина обратился к врачам с болью и отеком полового члена, причиной которых оказался телефонный кабель в уретре. Хирурги провели вентральную уретротомию и удалили камень размером девять на пять сантиметров, внутри которого находился фрагмент кабеля.