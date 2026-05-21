02:00, 21 мая 2026

Привычный витамин оказался защитником от канцерогенов

JTB: Витамин C снижает риск образования канцерогенов в желудке
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Витамин C может снижать образование в желудке соединений, связанных с риском развития рака. К такому выводу пришли исследователи из Канады в работе, опубликованной в Journal of Theoretical Biology (JTB).

Ученые изучали так называемые N-нитрозосоединения — вещества, которые способны образовываться в желудке после употребления продуктов и воды с нитратами и нитритами. Эти соединения давно привлекают внимание ученых, поскольку многие из них считаются канцерогенами и связываются с повышенным риском рака желудка и пищевода.

Авторы создали математическую модель, описывающую процессы в желудке, кишечнике, крови и слюне после приема пищи. Модель показала, что витамин C может перехватывать химические соединения, из которых затем формируются потенциально опасные N-нитрозосоединения. Благодаря этому их образование заметно снижается.

По расчетам исследователей, особенно важным оказался не только сам прием витамина C, но и его время. Наибольший эффект наблюдался, если витамин поступал вскоре после еды. Также оказалось, что несколько небольших доз в течение дня работают эффективнее одной крупной.

Авторы отмечают, что работа основана на компьютерном моделировании, а не на клинических испытаниях. Тем не менее результаты помогают объяснить, почему богатые овощами диеты часто связывают со сниженным риском некоторых видов рака: многие овощи одновременно содержат большое количество витамина C и других антиоксидантов.

Ранее ученые выяснили, что витамин D защищает кишечник от воспаления и нарушений пищеварения.

