Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:22, 21 мая 2026Мир

Посол России объяснил обвинения США против Кастро

Коронелли: США выдвинули обвинения против Кастро, чтобы усилить давление на Кубу
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США, выдвигая обвинения против одного из лидеров Кубинской революции Рауля Кастро, рассчитывают усилить давление на Кубу. С такой точкой зрения выступил посол России в Гаване Виктор Коронелли, его слова приводит ТАСС

«Выдвинутые сегодня в США обвинения против генерала армии Рауля Кастро являются частью политики Вашингтона по усилению давления на Кубу», — заявил дипломат. По его мнению, это решение, в частности, может стать предлогом для эскалации напряженности вокруг Кубы.

Ранее США выдвинули обвинения против Рауля Кастро. Известно, что Соединенные Штаты обвиняют бывшего кубинского лидера в убийстве четырех человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД оценили потери ЕС после отказа от российского сырья

    Трамп заявил о готовности США действовать в случае неправильных ответов Ирана

    В Финляндии призвал ЕС выплатить России миллиардные компенсации

    Гадалка экс-главы офиса Зеленского посмеялась над попытками победить коррупцию на Украине

    Посол России объяснил обвинения США против Кастро

    В Молдавии возмутились тратами властей на шоу Галкина

    В Германии усомнились в компетенции Мерца

    Привычный витамин оказался защитником от канцерогенов

    Мужчина принес свои отсеченные гениталии в храм в качестве подношения божеству

    Экс-советник Трампа заявил об опасности подписанной в Пекине декларации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok