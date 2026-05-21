Посол России объяснил обвинения США против Кастро

Коронелли: США выдвинули обвинения против Кастро, чтобы усилить давление на Кубу

США, выдвигая обвинения против одного из лидеров Кубинской революции Рауля Кастро, рассчитывают усилить давление на Кубу. С такой точкой зрения выступил посол России в Гаване Виктор Коронелли, его слова приводит ТАСС

«Выдвинутые сегодня в США обвинения против генерала армии Рауля Кастро являются частью политики Вашингтона по усилению давления на Кубу», — заявил дипломат. По его мнению, это решение, в частности, может стать предлогом для эскалации напряженности вокруг Кубы.

Ранее США выдвинули обвинения против Рауля Кастро. Известно, что Соединенные Штаты обвиняют бывшего кубинского лидера в убийстве четырех человек.