На Западе рассказали о способе урегулировать конфликт на Украине

TEC: Украина будет вынуждена принять условия России, сделав болезненные уступки

Украина будет вынуждена принять условия России для завершения конфликта, пишет The European Conservative (TEC).

«Украина добьется мира, только приняв большое количество болезненных уступок», — говорится в статье о способе урегулирования.

По данным западного издания, «нации, как и люди, всегда являются заложниками реальности». По мнению автора статьи, Украине придется принять эту правду, даже если будет неприятно.

Он добавил, что у Киева изначально не было никаких шансов на победу, а украинский президент Владимир Зеленский упустил шанс завершить конфликт с меньшими потерями для его страны.

Ранее в США допустили ухудшение позиции Украины на переговорах с Россией.