В США допустили ухудшение позиции Украины на переговорах с Россией

Newsweek: Проблемы в отношениях с Польшей ухудшат позицию Украины на переговорах

Позиция Украины на переговорах с Россией может ухудшиться из-за проблем в отношениях между Киевом и Польшей. На это указала журналистка Newsweek Джульетта Бретан.

Она напомнила, что до сих пор Варшава была связующим звеном между Украиной и Западом, так что ухудшение отношений может сказаться на военных планах Киева. Более того, считает Бретан, сложившаяся ситуация может повлиять и на отношения Украины с ЕС и НАТО.

«За столом переговоров последствия этой напряженности между Польшей и Украиной могут увеличить вероятность того, что требования России будут выполнены, особенно в отношении уступки территорий», — написала журналистка.

В феврале президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для украинских беженцев. Документ лишает украинцев доступа к бесплатной медицине, также они останутся без льгот на оплату жилья.