Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:42, 18 мая 2026Интернет и СМИ

В США допустили ухудшение позиции Украины на переговорах с Россией

Newsweek: Проблемы в отношениях с Польшей ухудшат позицию Украины на переговорах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Позиция Украины на переговорах с Россией может ухудшиться из-за проблем в отношениях между Киевом и Польшей. На это указала журналистка Newsweek Джульетта Бретан.

Она напомнила, что до сих пор Варшава была связующим звеном между Украиной и Западом, так что ухудшение отношений может сказаться на военных планах Киева. Более того, считает Бретан, сложившаяся ситуация может повлиять и на отношения Украины с ЕС и НАТО.

«За столом переговоров последствия этой напряженности между Польшей и Украиной могут увеличить вероятность того, что требования России будут выполнены, особенно в отношении уступки территорий», — написала журналистка.

В феврале президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для украинских беженцев. Документ лишает украинцев доступа к бесплатной медицине, также они останутся без льгот на оплату жилья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России рассказали о следующем раунде переговоров с Украиной

    В США пригрозили Китаю санкциями в случае вторжения на Тайвань

    В США допустили ухудшение позиции Украины на переговорах с Россией

    Мужчина нашел элегантный способ выглядеть загруженным на работе

    «Хезболла» раскрыла количество выведенных из строя за месяц танков Израиля

    Киев предупредили о последствиях за одно действие

    Американский сенатор заявил о близости США к принятию новых санкций против России

    Россиянам напомнили о ближайшем сокращенном рабочем дне

    Один человек погиб при атаке ВСУ на ДНР

    Политик-порноактер похвастался размером пениса и ушел в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok