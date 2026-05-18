Мир
03:20, 18 мая 2026Мир

Крапивник: России нужно нанести удар по Европе конвенциональными средствами
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Отставной американский офицер Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала Neutrality Studies призвал Россию ударить по Европе конвенциональными средствами, чтобы сделать предупреждение и предотвратить дальнейшую эскалацию.

«России нужно нанести удар по Европе обычными средствами. Например, дайте НАТО 24 часа на то, чтобы закрыть базу в Польше, которая находится на границе и обеспечивает Украину всем необходимым. А если они этого не сделают, если они не пойдут на это, то, к сожалению, мы ее уничтожим», — сказал эксперт.

Он отметил, что это будет предупредительный выстрел, после чего Европе следует задать вопрос, хочет ли она продолжать.

По мнению Крапивника, момент, когда необходимо было сделать такое предупреждение, наступил еще в 2022 году, когда Словакия передала первые танки Украине. Сейчас Россия стоит на грани эскалации, вплоть до ядерного удара, уверен экс-офицер.

Ранее телеведущий Такер Карлсон заявил, что власти западных стран виновны в уничтожении Украины, затянув конфликт с Россией. По его словам, потери населения будут дополнены еще и фактически легализованным президентом Украины Владимиром Зеленским расхищением сельскохозяйственных территорий страны.

