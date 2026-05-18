В России появился ГОСТ на перевозку детей

04:27, 18 мая 2026

Росстандарт принял ГОСТ на перевозку детей, он вступит в силу в сентябре
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Предполагается, что новый стандарт вступит в силу в сентябре 2026 года. ГОСТ описывает критерии для оценки рисков при перевозке детей и обучающихся. Документ также уточняет способы реагирования на нештатные ситуации

«Внедрение ГОСТа позволит перевести организацию перевозок детей и обучающихся от преимущественно регламентного контроля к системному управлению рисками, направленному на предупреждение происшествий и повышение надежности транспортного процесса», — отметили в ведомстве.

С 9 января 2026 года выросли штрафы за перевозку детей без автокресел. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

