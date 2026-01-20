Россиян предупредили о новых штрафах

Депутат Федяев: Штрафы за перевозку детей без автокресел ощутимо выросли

Российским автомобилистам напомнили о том, что с 9 января текущего года ощутимо выросли штрафы за перевозку детей без автокресел. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

Обычным водителям за перевозку ребенка не по правилам придется заплатить пять тысяч рублей, должностным лицам — 50 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма штрафа теперь составляет 200 тысяч рублей.

«В большей мере инициатива направлена на недобросовестных водителей такси. Если самозанятый таксист возьмет заказ на перевозку ребенка и не обеспечит его безопасность, он будет оштрафован как должностное лицо, для ИП и таксопарков риски еще выше», — отметил Федяев.

Парламентарий добавил, что ужесточение штрафов должно заставить всех перевозчиков иметь исправные бустеры и автокресла. И такая мера не наказание, а способ донести до каждого, что это важно, так же, как и ремень безопасности.

Кроме того, по словам Федяева, хотелось бы увидеть обратную реакцию агрегаторов такси. Введут ли они какие-либо дополнительные бонусы для водителей, которые работают на «детских» тарифах.

