Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:51, 20 января 2026Россия

Россиян предупредили о новых штрафах

Депутат Федяев: Штрафы за перевозку детей без автокресел ощутимо выросли
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Anton Belitsky / Global Look Press

Российским автомобилистам напомнили о том, что с 9 января текущего года ощутимо выросли штрафы за перевозку детей без автокресел. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

Обычным водителям за перевозку ребенка не по правилам придется заплатить пять тысяч рублей, должностным лицам — 50 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма штрафа теперь составляет 200 тысяч рублей.

«В большей мере инициатива направлена на недобросовестных водителей такси. Если самозанятый таксист возьмет заказ на перевозку ребенка и не обеспечит его безопасность, он будет оштрафован как должностное лицо, для ИП и таксопарков риски еще выше», — отметил Федяев.

Парламентарий добавил, что ужесточение штрафов должно заставить всех перевозчиков иметь исправные бустеры и автокресла. И такая мера не наказание, а способ донести до каждого, что это важно, так же, как и ремень безопасности.

Кроме того, по словам Федяева, хотелось бы увидеть обратную реакцию агрегаторов такси. Введут ли они какие-либо дополнительные бонусы для водителей, которые работают на «детских» тарифах.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин прокомментировал инициативу Национального автомобильного союза (НАС) повысить штраф за ксеноновые фары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Новые FPV-дроны начали применять на трех направлениях СВО

    Дания оказалась одним из основных спонсоров Киева

    Названа причина работы WhatsApp в браузере

    Раскрыта схема вербовки наемников в ВСУ через TikTok

    Жених порномодели рассказал об отношении к ее сексу с сотнями мужчин

    Девушка случайно проглотила лекарство и едва не оказалась в психиатрической лечебнице

    В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok