18:31, 19 января 2026АвтоЭксклюзив

Обоснованность введения нового штрафа для российских водителей оценили

Автоэксперт Ракитин: Инициатива повысить штраф за ксеноновые фары обоснована
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Инициатива повысить ответственность владельцев авто за установку ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов абсолютно правильная, поскольку эта история напрямую связана с безопасностью, считает автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что российских водителей предложили лишать прав за несколько устройств на машине. Это касается ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов.

Эксперт отметил, что инициатива Национального автомобильного союза (НАС) обоснована, потому что ксеноновые лампочки являются несертифицированными световыми приборами, которые водители устанавливают самостоятельно. Это могут быть максимально мощные, слепящие встречных водителей, часто неотрегулированные фары, указал Ракитин.

«Они светят куда угодно: влево, вправо, в глаза, даже до луны некоторые достают, и здесь нет контроля. Если раньше были полицейские рейды, которые выявляли людей, ставящих несертифицированные фары, не предназначенные для конкретной модели автомобиля, то сейчас все это сошло на нет. Сегодня некоторая анархия в этом отношении, однако эта история связана напрямую с безопасностью. Люди в моменте слепнут, эффективность этих фар под большим вопросом», — сказал эксперт.

То же самое, по его словам, касается мигающих стоп-сигналов, которые только раздражают и отвлекают водителей от дороги. В связи с этим инициатива НАС, по словам Ракитина, правильная, но непродуманная, поскольку остается вопрос, кто будет собирать эти штрафы.
.
Ранее депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин внес на рассмотрение похожий проект. Согласно инициативе, за слепящие и неисправные фары водителей предлагают штрафовать на 5000 рублей.

