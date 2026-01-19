Реклама

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении штрафов за слепящие фары

Депутат Делягин внес в ГД законопроект об ужесточении штрафов за слепящие фары
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В России могут ужесточить штрафы за слепящие и неисправные фары до пяти тысяч рублей. Соответствующий проект закона на рассмотрение Госдумы внес депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что штраф за управление неисправным транспортным средством (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), согласно предложению, вырастет с 500 до 5 000 рублей. Такой же штраф вводится за использование нештатных осветительных и отражающих приборов (ч. 5 ст. 12.5 КоАП РФ).

В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на предупреждение дорожно‑транспортных происшествий и повышение безопасности дорожного движения путем ужесточения административной ответственности за установку и эксплуатацию внешних световых приборов и источников света (в том числе светодиодных ламп) при их нештатной установке, создающих ослепление и иные помехи для водителей встречного и попутного транспортного потока.

В темное время суток существенная доля аварий обусловлена ослеплением водителей встречным светом. При этом, исходя из данных обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, треть ДТП происходит в темное время суток; наибольшей тяжестью последствий характеризуются аварии, совершенные в период с 00:00 до 06:00

Михаил Делягиндепутат Госдумы

Делягин полагает, что реализация законопроекта повысит защищенность участников дорожного движения от ослепления и связанных с ним аварийных ситуаций, а также обеспечит защиту прав и законных интересов всех участников дорожного движения.
Сегодня за нарушение ч. 5 ст. 12.5 КоАП РФ денежный штраф не предусмотрен. Статья предполагает для нарушителя лишение права управления ТС на срок от шести месяцев до года с конфискацией незаконных осветительных и светоотражающих приборов.

Ранее доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, кандидат экономических наук Сергей Пестриков сообщил, что многие водители зимой запускают двигатель автомобиля неправильно и рискуют навредить машине.

Одной из самых распространенных ошибок эксперт назвал использование слишком вязкого моторного масла. Для морозной зимы оно не подходит, так как теряет свою текучесть и не может быстро поступить к некоторым деталям двигателя. Часто без защиты оказываются подшипники — они работают «на сухую» и быстрее изнашиваются, добавил Пестриков.

