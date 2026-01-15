Россиянам назвали главные ошибки при запуске двигателя авто зимой

Доцент Пестриков: Не подходящее для зимы моторное масло может навредить машине

Многие водители зимой запускают двигатель автомобиля неправильно и рискуют навредить машине. Главные ошибки в прогреве транспортного средства назвал россиянам доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, кандидат экономических наук Сергей Пестриков, пишет URA.RU.

Одной из самых распространенных ошибок эксперт назвал использование слишком вязкого моторного масла. Для морозной зимы оно не подходит, так как теряет свою текучесть и не может быстро поступить к некоторым деталям двигателя. Часто без защиты оказываются подшипники — они работают «на сухую» и быстрее изнашиваются.

Неверным также будет запускать двигатель сразу после включения зажигания или при работающих электроприборах — фарах, подогреве сидений, аудиосистеме и обогреве стекол. В первом случае электронные системы и топливный насос не успеют прийти в рабочее состояние, а во втором — заряд аккумулятора уйдет не на стартер, а на электроприборы.

Также не стоит долго удерживать ключ в замке зажигания. Загустевшее масло в коробке передач создаст высокое сопротивление вращению, увеличивая нагрузку на стартер и аккумулятор, пояснил Пестриков.

Помимо этого, эксперт посоветовал отказаться от долгого прогрева на холостом ходу. Это ведет к неполному сгоранию топлива и усиленному образованию нагара. Другой популярной ошибкой станет быстрая езда сразу после короткого прогрева, заключил специалист.

Ранее россиянам назвали риски покупки старых машин. Среди главных проблем 15-20-летних автомобилей эксперты назвали потерю мощности и повышенный расход масла двигателем, некорректную работу автоматической коробки передач, стуки в подвеске и рулевом управлении, сбои в электрооборудовании и прогрессирующую ржавчину кузова.