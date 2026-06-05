ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:54, 5 июня 2026Мир

Лавров оценил последствия достижения целей СВО

Лавров: Достижение целей СВО приведет к существенному усилению позиций России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил «Известиям», что достижение целей специальной военной операции (СВО) приведет к существенному усилению позиций России на международной арене.

Лавров отметил, что работа по защите национальных интересов будет продолжаться на всех ключевых направлениях — в финансовой, экономической, транспортной и технологической сферах, а также в рамках специальной военной операции, поскольку, по его словам, от результатов этой деятельности зависит многое.

«И не сомневаюсь, что достижение целей специальной военной операции обеспечит существенное укрепление наших позиций на международной арене», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что Запад всегда стремился подавить Москву. Министр указал, что эта идея появилась после распада СССР и формирования СНГ, а также других структур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понадобится — выйдем». Пашинян оценил возможность возвращения Армении в ОДКБ

    Производитель популярной игрушки подал заявку на регистрацию бренда в России

    24-летняя девушка родила от 60-летнего бойфренда

    Американский юрист Маркс раскрыл истинное намерение Трампа по Украине

    Невролог рассказал о возможностях восстановления после инсульта

    Трамп допустил встречу с аятоллой Хаменеи

    Лавров оценил последствия достижения целей СВО

    Значение взятия под контроль Комсомольского в Запорожской области оценили

    Дмитриев прокомментировал возможную отмену поставок Tomahawk

    Раскрыт срок жизни новых смартфонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok