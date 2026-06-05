Лавров: Достижение целей СВО приведет к существенному усилению позиций России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил «Известиям», что достижение целей специальной военной операции (СВО) приведет к существенному усилению позиций России на международной арене.

Лавров отметил, что работа по защите национальных интересов будет продолжаться на всех ключевых направлениях — в финансовой, экономической, транспортной и технологической сферах, а также в рамках специальной военной операции, поскольку, по его словам, от результатов этой деятельности зависит многое.

«И не сомневаюсь, что достижение целей специальной военной операции обеспечит существенное укрепление наших позиций на международной арене», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что Запад всегда стремился подавить Москву. Министр указал, что эта идея появилась после распада СССР и формирования СНГ, а также других структур.