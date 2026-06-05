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05:01, 5 июня 2026РоссияЭксклюзив

Производитель популярной игрушки подал заявку на регистрацию бренда в России

Производитель Лабубу планирует зарегистрировать в России новый бренд Kubo
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Enjoy The Life / Shutterstock / Fotodom

Производитель игрушки Лабубу, компания Pop Mart, подала заявку на регистрацию в России бренда Kubo, выяснил сервис проверки контрагентов Rusprofile. Данные оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Сообщается, что документы в Роспатент были направлены 3 июня из сингапурского офиса компании.

«Kubo — один из набирающих популярность персонажей Pop Mart, созданный китайским художником Бао. Его жизненное кредо — "Own Your Truth" ("Будь верен себе"). Фигурки Kubo продаются в формате "слепых коробок" (blind boxes), высота миниатюр — 7–10 сантиметров. На сегодняшний день выпущено 6 коллекций: Walks of Life, Select Your Character, Breathing in, 24/7 YOU, City of Sunset и Angel’s Poem», — рассказали в Rusprofile.

Известно также, что ажиотаж вокруг Pop Mart в России начался весной 2025 года и достиг пика к лету из-за популярности игрушки Лабубу. Стоимость оригинального аксессуара начиналась от 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку в Роспатент на регистрацию своего бренда, выяснил сервис проверки контрагентов Rusprofile.

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