Популярный мессенджер подал заявку на регистрацию бренда в России

Корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда

Корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку в Роспатент на регистрацию своего бренда, выяснил сервис проверки контрагентов Rusprofile. Данные оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Сообщается, что южнокорейская корпорация Kakao Corp. подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда KakaoTalk. Отмечается, что среди возможных вариантов использования товарного знака указаны программы и приложения, рекламные услуги, передача сообщений, услуги социальных сетей и другие услуги.

В Rusprofile также рассказали, что KakaoTalk — бесплатное мобильное приложение для обмена сообщениями и звонков. Первая версия была выпущена в 2010 году. Приложение доступно на мобильных телефонах с операционными системами iOS, Android, а также на PC.

Ранее стало известно, что швейцарская часовая компания Rolex зарегистрировала в Роспатенте бренд Jubilee. Права на него будут закреплены за организацией до декабря 2034 года.