В Госдуме раскрыли планы по усилению безопасности туристов на российских курортах

Депутат Костенко: Организация безопасности туристов должна работать эффективнее

В курортных зонах России принимаются меры для безопасности туристов, но не все резервы еще исчерпаны либо они недостаточно эффективны, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Комментарий «Ленте.ру» парламентарий дала в ходе круглого стола по вопросам политики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Костенко сообщила, что сегодня на фоне конфликта с Украиной прилагается недостаточно усилий для организации безопасности туристов в курортных зонах и на территориях заповедников. В пример она привела жалобы россиян на сообщения о ракетной или беспилотной опасности. Особенно, по ее словам, это важно для для руководителей учреждений, поскольку они обязаны провести эвакуацию, завести людей в убежище.

«Поэтому я хочу как раз собрать операторов связи, чтобы, может быть, как-то можно зонировать эти сообщения не на весь край, а давать одно сообщение, например в Краснодаре. Сейчас, к примеру, есть беспилотная опасность в каком-нибудь предгорном районе за тысячу километров, но сигнал рассылается и для Сочи, и для Геленджика, и для Темрюка, и для Краснодара», — уточнила она.

Люди просто пугаются, не понимают, какой вид опасности им угрожают и что им делать, поэтому нужна более точная система оповещения Наталья Костенко депутат

Для этих целей депутат предложила проработать систему ГЛОНАСС, которая дает точные сведения и может использоваться в сфере туризма. Более того, Костенко подчеркнула, что людям надо не только слышать звуки сирены, но и понимать, какая конкретно угрожает опасность и что во время нее делать — искать убежище или оставаться в помещениях.

«Эти вопросы никогда не поднимались в рамках курортных зон, хотя они нужны даже в обычных вопросах, не обязательно во время атак. Например, в ходе природных катаклизмов, наводнений не все люди успевают отреагировать, поэтому мы хотим распространить использование ГЛОНАСС в том числе и на посещение зон ООПТ. Мы сейчас дорабатываем вместе с соответствующими разработчиками этот вопрос», — сказала депутат.

Также Костенко сообщила о планах проработать систему информации для туристов в виде приложения, которое будет показывать, где можно найти убежище во время чрезвычайных ситуаций. По ее словам, такой вопрос может решиться уже в этом туристическом сезоне.

Круглый стол проходил на всесезонном курорте «Роза Хутор», в процессе были подняты вопросы политики и регулирования в сфере ООПТ. Конференция была организована по предложению Интерроса. Организаторами выступили всесезонный курорт «Роза Хутор» в партнерстве с «ВНИИ Экология».

В дискуссии приняли участие ученые, представители экологического и бизнес-сообщества, Министерства природных ресурсов, профильных комитетов Госдумы и Общественной палаты, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Ранее сообщалось, что у россиян вырос интерес к отечественным курортам черноморского побережья. Одной из причин участники рынка называют конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого россияне опасаются лететь в ОАЭ, Египет и другие страны.