Популярный актер впечатлил фанатов внешностью до и после похудения

Популярный российский актер Кузьма Сапрыкин впечатлил фанатов внешностью до и после похудения. Ролик и комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летний артист разместил ролик, на котором сначала он показал кадры с лишними килограммами. «Интересно, как я буду выглядеть через 10 лет?» — подписал он.

Затем Сапрыкин разместил фото и видео стройной фигуры в пляжных шортах, деловом костюме на красной дорожке и парадном наряде на фотосессии. «Полный газ», — заявил он.

Поклонники оценили результат изменений звезды в комментариях под постом. «Кузьма, друг, классная трансформация», «Я считаю, годы нам к лицу», «Прайм эра», «Прекрасный», — высказались они.

Ранее в мае Рассела Кроу сняли на теннисном корте после похудения на 26 килограммов. 62-летнего артиста запечатлели с 42-летней возлюбленной Бритни Терио.