07:52, 27 мая 2026

В схеме с обманом российских пенсионеров появились «контролеры»

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

На Сахалине следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении пятерых фигурантов, обвиняемых в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Их дело направлено в Корсаковский городской суд. Фигурантов задержали в конце сентября 2025 года. При получении денег задержали двоих мужчин, которые выполняли функции курьера и контролера. Злоумышленники дали признательные показания. В ходе расследования установлены еще трое соучастников и несколько эпизодов мошенничества в Корсакове и Южно-Сахалинске.

По версии следствия, неустановленные организаторы через интернет и мессенджеры вербовали исполнителей, обеспечивая их авиабилетами, жильем и транспортом. Курьеры забирали деньги у обманутых граждан, а контролеры следили за ними, применяя силовое и психологическое воздействие для предотвращения присвоения средств.

Аферисты действовали по проверенной схеме — звонили пенсионерам. Они либо сообщалось, что личными данными завладела украинская разведка («нужно проверить деньги на законность»), либо заявлялось о ДТП с участием родственника и требовались деньги для «минимизации последствий». Все похищенные средства через криптообменники ушли на криптокошельки неустановленных лиц. Ущерб превысил четыре миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Рязани перед судом предстанут супруги, обвиняемые в организации деятельности по оказанию услуг связи в интересах украинских кол-центров.

