В России сделали заявление о призыве вывести войска из Приднестровья

Полищук: Для вывода российских войск из ПМР нужны их подвижки в урегулировании

Для вывода российских войск из непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) нужны подвижки в урегулировании кризиса. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, передает РИА Новости.

Однако по словам дипломата, до самого урегулирования еще далеко.

«Российские военные выполняют в Приднестровье две функции – миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен», — подчеркнул Полищук.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в ПМР в составе Вооруженных сил (ВС) России находится в регионе с момента окончания Приднестровского конфликта в начале 1990-х годов. Основной задачей контингента является охрана военного склада с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, считающиеся одним из самых больших на континенте.

Ранее глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что угроза атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военные объекты в Приднестровье есть. По его словам, она сохраняется перманентно.