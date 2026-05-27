Трансгендер едва выжил после встречи с туристом в номере отеля в Таиланде

10:05, 27 мая 2026

Китайский турист избил трансгендера в номере отеля в Таиланде и сбежал из страны
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: JRJfin / Shutterstock / Fotodom

Китайский турист пригласил в номер отеля в Таиланде трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), избил его и сбежал из страны. Об этом стало известно The Pattaya News.

Инцидент произошел в Паттайе 25 мая. 22-летний гражданин Китая Чен Вэньтао набросился на трансгендерную женщину, 25-летнюю Танават Тонгдуанг, травмировал ее, а после скрылся, не оплатив ее услуги и не забрав залог за заселение в гостиницу. Окровавленная жертва спустилась на ресепшен самостоятельно и сообщила о нападении. В больнице ей наложили 19 швов на лицо, 8 на руку и 4 на ногу.

Таиландка призналась, что едва выжила после встречи с китайцем. «Он бил меня и крушил все в комнате. Я пыталась сбежать. Раны на моем лице от осколков стекла, которыми он меня порезал. Это было невероятно жестоко», — рассказала полицейским Тонгдуанг.

Офицеры выяснили, что подозреваемый сел на рейс до Чунцина через несколько часов после происшествия. Они полагают, что путешественник мог нанять жертву, а затем прийти в ярость, узнав, что она трансгендер. Расследование по этому делу продолжается. При необходимости тайские власти будут добиваться международного сотрудничества с КНР по аресту преступника.

Ранее 67-летний турист пригласил в номер отеля трансгендеров и лишился сотен тысяч рублей. Уточняется, что злоумышленники вытащили клиента в коридор и похитили его сбережения.

