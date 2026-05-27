Актуальность обеления российской экономики объяснили словами «каждая копейка на счету»

Силуанов: Закрывать глаза на серый сектор в экономике нельзя

В Минфине анализируют, как экономика адаптируется к налоговым изменениям, концентрируясь на повышении эффективности налогового администрирования, «обелении» экономики. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава ведомства Антон Силуанов, по словам которого в ситуации когда «каждая копейка на счету», эта работа особенно важна.

Отвечая на вопрос о том, почему мероприятия по обелению экономики стали актуальны в России именно в 2026 году, министр объяснил, что, хотя работа по сокращению теневого сектора действительно велась и раньше, сейчас, занимаясь консолидацией бюджета, «закрывать глаза на серый сектор в экономике нельзя».

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин, говоря о задачах, стоящих перед правительством и регионами, заявил, что кабмин подготовил план обеления национальной экономики. Вице-премьер РФ Александр Новак тогда же уточнил, что власти собираются предпринять шаги по стимулированию перехода к безналичным формам оплаты, который позволит получать дополнительные доходы в бюджеты всех уровней в размере до триллиона рублей в год.

В январе в Мифине уточнили, что в рамках соответствующего плана были подготовлены различные меры, которые передали для проработки в аппарат правительства. Силуанов отмечал, что положения документа планируется реализовать уже в текущем году.