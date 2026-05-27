12:05, 27 мая 2026Мир

В США предсказали самые разрушительные удары по Киеву и пожелали удачи европейцам

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Удары России по Киеву в ответ на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске будут самыми разрушительными. С таким прогнозом в эфире YouTube-канала Judging Freedom выступил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер.

«Это будут самые разрушительные удары по европейской столице со времен Второй мировой войны. (...) Европейцы заявили, что не будут покидать Киев. Удачи им. Надеюсь, что им нравятся похороны, поскольку они будут», — сказал он.

Ранее Европейский союз (ЕС) отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева после предупреждения российского МИД о нанесении ударов по центрам принятия решений на Украине. Представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер заявила, что ЕС сохранит неизменным свое дипломатическое присутствие в украинской столице.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР, где в тот момент находились десятки людей. Вскоре МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине и призвал иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

